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Масштабна пожежа в РФ: палає склад пивної продукції

11 серпня 2023 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масштабна пожежа в РФ: палає склад пивної продукції
В Одінцово (РФ) палає склад пивної продукції. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському місті Одінцово, що в Підмосков'ї, загорівся склад пивної продукції. Пожежа сталася на вулиці Зеленій.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що площа пожежі на складі в Одінцово збільшилася до 2000 кв. м.

Також на місці події працюють відповідні служби. Попередньо постраждалих немає.

Причина пожежі не розголошується.

В Одінцово (РФ) палає склад пивної продукції. Фото: росЗМІ
В Одінцово (РФ) палає склад пивної продукції. Фото: росЗМІ
В Одінцово (РФ) палає склад пивної продукції. Фото: росЗМІ

 

Нагадаємо, що вночі, 10 серпня, у Росії поблизу аеропорту Домодєдово, що в Московській області, стався потужний вибух. Наразі там розгорілася пожежа.

Також ми писали, що в середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника.

Додамо, що у ніч проти 9 серпня у російському Владивостоці у районі військово-морської бази пролунав потужний вибух. За інформацією Східного військового округу, це начебто були тренування корвета "Громкий".

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