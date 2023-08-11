Масштабный пожар в РФ: горит склад пивной продукции
В российском городе Одинцово в Подмосковье загорелся склад пивной продукции. Пожар произошел на улице Зеленой.
Об этом сообщают РосСМИ.
Масштабный пожар в РФ
Отмечается, что площадь пожара на складе в Одинцово увеличилась до 2000 кв. м.
Также на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно пострадавших нет.
Причина пожара не разглашается.
Напомним, что ночью, 10 августа, в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области произошел мощный взрыв. Сейчас там разгорелся пожар.
Также мы писали, что в среду, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В России сообщили, что это атака беспилотника.
Добавим, что в ночь на 9 августа в российском Владивостоке в районе военно-морской базы раздался мощный взрыв. По информации Восточного военного округа, это вроде бы была тренировка корвета "Громкий".