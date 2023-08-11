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Масштабный пожар в РФ: горит склад пивной продукции

11 августа 2023 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Масштабный пожар в РФ: горит склад пивной продукции
В Одинцово (РФ) горит склад пивной продукции. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском городе Одинцово в Подмосковье загорелся склад пивной продукции. Пожар произошел на улице Зеленой.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что площадь пожара на складе в Одинцово увеличилась до 2000 кв. м.

Также на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно пострадавших нет.

Причина пожара не разглашается.

В Одинцово (РФ) горит склад пивной продукции. Фото: росСМИ
В Одинцово (РФ) горит склад пивной продукции. Фото: росСМИ
В Одинцово (РФ) горит склад пивной продукции. Фото: росСМИ

 

Напомним, что ночью, 10 августа, в России вблизи аэропорта Домодедово в Московской области произошел мощный взрыв. Сейчас там разгорелся пожар.

Также мы писали, что в среду, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В России сообщили, что это атака беспилотника.

Добавим, что в ночь на 9 августа в российском Владивостоке в районе военно-морской базы раздался мощный взрыв. По информации Восточного военного округа, это вроде бы была тренировка корвета "Громкий".

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