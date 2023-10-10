Мати викраденої бойовиками в Ізраїлі німкені заявила, що донька жива: деталі

Викрадена німкеня Шані Лук. Фото: Шані Лук/Instagram

Мати викраденої бойовиками ХАМАСу в Ізраїлі німкені заявила, що її донька лишилась жива. Зараз вона перебуває у лікарні Гази.

Про це вона сказала у відеозверненні, пише Bild.

Читайте також:

Що відомо

Мати 22-річної дівчини Рікарда Люк повідомила, що з нею зв'язалися "палестинські джерела", які розповіли, що її донька зараз перебуває у шпиталі ХАМАС.

"Ми отримали нову інформацію, що Шані жива, але має важку травму голови, вона у критичному стані. Кожна хвилина є критичною", — сказала мати.

Вона попросила уряд Німеччини якнайшвидше посприяти визволенню доньки.

Коли зникла німкеня

За словами сім'ї, у день вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль Шані Лук вибігла на паркування фестивалю, щоб виїхати звідти з друзями на автомобілях. Приятелям вдалося сховатися в кущах і врятуватися, а Шані та її хлопець зникли. Пізніше німкеню впізнали на відео, де бойовики везуть її непритомною до Гази.

Також наступного дня, 8 жовтня невідомі особи намагалися використати її банківську картку для оплати покупок у магазині поблизу Індонезійської лікарні на півночі міста Газа.

Нагадаємо, що палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на кожен ізраїльський удар по сектору Газа. Водночас офіційний представник терористів заявив про те, що відкритий для переговорів.