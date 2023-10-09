Терористична атака ХАМАСу пошкодила мечеть Кадирова за 10 млн доларів в Ізраїлі
У понеділок, 9 жовтня, під час чергової терористичної атаки ХАМАСу в Ізраїлі одна ракета впала поряд з мечеттю, яка названа на честь першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова. Об'єкт розташовується у селі Абу-Гош.
Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.
Ракета ХАМАС впала біля мечеті Кадирова
"Нещодавно біля мечеті в Ізраїлі впала ракета. Терористи ХАМАС намагаються вбити якомога більше невинних", — йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю.
За даними місцевих ізраїльських ЗМІ, щонайменше одна людина постраждала внаслідок падіння ракети в селі Абу-Гош.
Що відомо про мечеть
Відомо, що Рамзан Кадиров побудував мечеть в Ізраїлі ще у 2014 році, назвавши її іменем свого батька. За наявною інформацією, вартість проєкту склала 10 мільйонів доларів.
Війна в Ізраїлі
Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.
Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.
Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.
У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.
У понеділок, 9 жовтня, Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію.