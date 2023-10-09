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Терористична атака ХАМАСу пошкодила мечеть Кадирова за 10 млн доларів в Ізраїлі

9 жовтня 2023 21:23
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Козюк Тетяна
редактор
Терористична атака ХАМАСу пошкодила мечеть Кадирова за 10 млн доларів в Ізраїлі
Наслідки атаки. Фото: МЗС Ізраїлю
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 9 жовтня, під час чергової терористичної атаки ХАМАСу в Ізраїлі одна ракета впала поряд з мечеттю, яка названа на честь першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова. Об'єкт розташовується у селі Абу-Гош.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю. 

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Ракета ХАМАС впала біля мечеті Кадирова

"Нещодавно біля мечеті в Ізраїлі впала ракета. Терористи ХАМАС намагаються вбити якомога більше невинних", — йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю. 

За даними місцевих ізраїльських ЗМІ, щонайменше одна людина постраждала внаслідок падіння ракети в селі Абу-Гош.

Атака на мечеть Кадирова в Ізраїлі
Наслідки атаки на мечеть. Фото: МЗС Ізраїлю

Що відомо про мечеть

Відомо, що Рамзан Кадиров побудував мечеть в Ізраїлі ще у 2014 році, назвавши її іменем свого батька. За наявною інформацією, вартість проєкту склала 10 мільйонів доларів. 

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб. 

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.

У понеділок, 9 жовтня, Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію.

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