Террористическая атака ХАМАСа повредила мечеть Кадырова за 10 млн долларов в Израиле
В понедельник, 9 октября, во время очередной террористической атаки ХАМАСа в Израиле одна ракета упала рядом с мечетью, которая названа в честь первого президента чеченской республики Ахмата Кадырова. Объект находится в селе Абу-Гош.
Об этом сообщили в МИДе Израиля.
Ракета ХАМАС упала у мечети Кадырова
"Недавно у мечети в Израиле упала ракета. Террористы ХАМАС пытаются убить как можно больше невинных", — говорится в сообщении МИД Израиля.
По данным местных израильских СМИ, по меньшей мере, один человек пострадал в результате падения ракеты в селе Абу-Гош.
Что известно о мечети
Известно, что Рамзан Кадыров построил мечеть в Израиле еще в 2014 году, назвав ее именем своего отца. По имеющейся информации, стоимость проекта составила 10 миллионов долларов.
Война в Израиле
Напомним, утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.
По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.
Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.
В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране.
В понедельник, 9 октября, Израиль объявил самую большую в истории мобилизацию.