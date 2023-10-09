Террористическая атака ХАМАСа повредила мечеть Кадырова за 10 млн долларов в Израиле

Последствия атаки. Фото: МИД Израиля

В понедельник, 9 октября, во время очередной террористической атаки ХАМАСа в Израиле одна ракета упала рядом с мечетью, которая названа в честь первого президента чеченской республики Ахмата Кадырова. Объект находится в селе Абу-Гош.

Об этом сообщили в МИДе Израиля.

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"Недавно у мечети в Израиле упала ракета. Террористы ХАМАС пытаются убить как можно больше невинных", — говорится в сообщении МИД Израиля.

По данным местных израильских СМИ, по меньшей мере, один человек пострадал в результате падения ракеты в селе Абу-Гош.

Последствия атаки. Фото: МИД Израиля

Что известно о мечети

Известно, что Рамзан Кадыров построил мечеть в Израиле еще в 2014 году, назвав ее именем своего отца. По имеющейся информации, стоимость проекта составила 10 миллионов долларов.

Война в Израиле

Напомним, утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране.

В понедельник, 9 октября, Израиль объявил самую большую в истории мобилизацию.