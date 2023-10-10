Мать похищенной боевиками в Израиле немки заявила, что дочь жива: подробности

Похищенная немка Шани Лук. Фото: Шани Лук/Instagram

Мать похищенной боевиками ХАМАСа в Израиле немки заявила, что ее дочь осталась жива. Сейчас он находится в больнице Газы.

Об этом она сказала в видеообращении, пишет Bild.

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Что известно

Мать 22-летней девушки Рикарда Люк сообщила, что с ней связались "палестинские источники", рассказавшие, что ее дочь сейчас находится в госпитале ХАМАС.

" Мы получили новую информацию, что Шани жива, но имеет тяжелую травму головы, она в критическом состоянии. Каждая минута критическая ", — сказала мать.

Она попросила правительство Германии как можно быстрее помочь освобождению дочери.

Когда исчезла немка

По словам семьи, в день вторжения боевиков ХАМАС в Израиль Шани Лук выбежала на парковку фестиваля, чтобы уехать оттуда с друзьями на автомобилях. Приятелям удалось скрыться в кустах и спастись, а Шани и ее парень исчезли. Позже немку узнали на видео, где боевики везут ее без сознания в Газу.

Также на следующий день, 8 октября неизвестные пытались использовать ее банковскую карту для оплаты покупок в магазине вблизи Индонезийской больницы на севере города Газа.

Напомним, что палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на каждый израильский удар по сектору Газа. В то же время, официальный представитель террористов заявил о том, что открыт для переговоров.