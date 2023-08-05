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Медведєв істерично погрожує українцям за атаку на російські кораблі в Новоросійську

5 серпня 2023 13:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Медведєв істерично погрожує українцям за атаку на російські кораблі в Новоросійську
Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично погрожує українцям ракетними ударами через атаку на російські кораблі в Новоросійську. 

Свою реакцію він оприлюднив на сторінці в Telegram.

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Відтак, Медведєв цинічно заявив, що українцям нібито замало ракетних ударів.

"Якщо київська мерзота хоче влаштувати екологічну катастрофу в Чорному морі, вона має отримати її на тій частині їхньої території, яка скоро відвалиться Польщі і яка смердітиме після цього століттями. Це буде для них остаточне рішення щодо зернової угоди", — заявив Медведєв. 

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Реакція Медведєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. В результаті атаки безпілотників було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.

Після цього у російському інформаційному просторі розкритикували Міноборони Росії. Відомство звинуватили у брехні про удари морських безпілотників та закликали ескалації дій у Чорному морі.

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