Медведев истерически угрожает украинцам за атаку на российские корабли в Новороссийске

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: google

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически угрожает украинцам ракетными ударами из-за атаки на российские корабли в Новороссийске.

Свою реакцию он обнародовал на странице в Telegram.

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Следовательно, Медведев цинично заявил, что украинцам якобы мало ракетных ударов.

"Если киевская мерзость хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет вонять после этого веками. Это будет для них окончательное решение о зерновом соглашении", — заявил Медведев.

Реакция Медведева. Фото: скриншот

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. В результате атаки беспилотников был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.

После этого в российском информационном пространстве подвергли критике Минобороны России. Ведомство обвинили во лжи об ударах морских беспилотников и призвали к эскалации действий в Черном море.