Медведєв поділився фантазіями про польсько-українську імперію та пригрозив ракетами

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: російські ЗМІ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим дописом, в якому він досить оригінально інтерпретує історичні факти та реалії сьогодення. Російський політик заявив, що сьогоднішній альянс України та Польщі є прагнення останньої відновити імперію.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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"Поляки знову мріють про ідею відродження міждержавної унії з Україною та відновлення недоробленої імперії – Речі Посполитої "від моря до моря". Не маючи інтелектуальних сил для створення життєздатного образу майбутнього, Польща, підтверджуючи реноме "країни, перекинутої в минуле", черпає натхнення з карт 400-річної давнини, коли частини нинішньої України були у її складі", — написав Медведєв.

Російський політик переконаний, що варшавські еліти "сплять і бачать, як взяти геополітичний реванш у Росії, переглянувши, зокрема, підсумки Переяславської ради".

За словами Медведєва, Польща нібито зараз отримала "шанс поглинути залишки України". При цьому Медведєв поділився своїм баченням труднощів співіснування українців і поляків у минулому.

"Досвід їхнього (поляків. — Ред.) спільного з українцями побутування в міжвоєнній Польщі з 1920 по 1939 рік дуже складний. Саме ляхи своїм марнославством та зарозумілістю дали тоді ідеологічне паливо для появи націоналізму та бандерівщини, для зміцнення бісівщини уніатства, для перетворення Галичини та Волині на розсадник кривавого сатанізму", — написав він.

При цьому Медведєв додав, що у перспективі "польсько-українська імперія" може бути вигідна Росії. Він переконаний, що Польщі почне пред'являти Україні територіальні претензії. З наміром "відновити імперію" політик пов'язує і нещодавні вимоги Польщі до Німеччини виплатити репарації за збитки, завдані під час Другої світової війни.

"Польща — зі шматками України чи без неї — це й так нескінченно вороже для нас утворення. Наявність бандерівців у Війську Польському погоди також не робить. І на точність застосування "Сарматів", "Калібрів" та "Цирконів" не впливає", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив "втопити Велику Британію у морській безодні", реагуючи на санкції країни проти осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи.

Додамо, третій президент Росії Дмитро Медведєв натякнув на можливість постачання зброї в КНДР. Так він відреагував на позицію керівництва Південної Кореї, яке вирішило допомогти Україні у боротьбі з окупантами.