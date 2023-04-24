Медведев поделился фантазиями о польско-украинской империи и пригрозил ракетами

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: российские СМИ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным постом, в которой он достаточно оригинально интерпретирует исторические факты и нынешние реалии. Российский политик заявил, что сегодняшний альянс Украины и Польши есть стремлением последней восстановить империю.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

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"Поляки снова мечтают об идее возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановлении недоделанной империи — Речи Посполитой "от моря до моря". Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме "страны, переброшенной в прошлое", черпает карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе", — написал Медведев.

Российский политик убежден, что варшавские элиты "спят и видят, как взять геополитический реванш у России, просмотрев, в частности, итоги Переяславского совета".

По словам Медведева, Польша якобы сейчас получила "шанс поглотить остатки Украины". При этом Медведев поделился своим видением трудностей сосуществования украинцев и поляков в прошлом.

"Опыт их (поляков. — Ред.) совместного с украинцами бытования в межвоенной Польше с 1920 по 1939 год очень сложен. Именно ляхи своим тщеславием и высокомерием дали тогда идеологическое топливо для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для преобразования Волыни на питомник кровавого сатанизма", — написал он.

При этом Медведев добавил, что в перспективе "польско-украинская империя" может быть выгодна России. Он убежден, что Польше станет предъявлять Украине территориальные претензии. С намерением "восстановить империю" политик связывает и недавние требования Польши к Германии выплатить репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"Польша — с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды также не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил "утопить Великобританию в морской бездне", реагируя на санкции страны против лиц, связанных с арестом критика Кремля Владимира Кара-Мурзы.

Третий президент России Дмитрий Медведев намекнул на возможность поставки оружия в КНДР. Так он отреагировал на позицию руководства Южной Кореи, решившего помочь Украине в борьбе с оккупантами.