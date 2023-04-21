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Медведєв погрожує "втопити Британію у морській безодні": що трапилось

21 квітня 2023 19:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Медведєв погрожує "втопити Британію у морській безодні": що трапилось
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив "втопити Велику Британію у морській безодні", реагуючи на санкції країни проти осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи.

Про це Медведєв написав у своєму Telegram.

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"Віра британських дегенератів у свою винятковість чудова. Під санкції потрапив склад російського суду, який розглядав справи щодо тяжких злочинів стосовно наших громадян, а трохи раніше посол цієї країни щось гавкав біля будівлі нашого суду. Справа навіть не в конкретному "кейсі", а в їхній святій упевненості, що це страшне покарання та російські посадовці будуть битися в істериці з цього приводу, — написав кремлівський алкоголік.

Також він пригрозив втопити Лондон у "морській безодні".

"Британія була, є і буде нашим вічним ворогом. У всякому разі доти, доки їхній нахабний і огидно сирий острів не піде в безодню морську від хвилі, створеної новітньою системою російської зброї. Let it be, як співали "Бітлз", — написав Медвєдєв.

Нагадаємо, 21 квітня, Велика Британія ввела санкції проти п’ятьох осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи.

Володимир Кара-Мурза, відомий опозиційний політик, журналіст та захисник прав у Росії, був заарештований у квітні 2022 року. Він був звинувачений у поширенні "фейків" про російську армію та державну зраду, і сьогодні був засуджений до 25 років ув'язнення.

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