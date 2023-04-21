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Медведев угрожает "утопить Британию в морской бездне": что случилось

21 апреля 2023 19:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Медведев угрожает "утопить Британию в морской бездне": что случилось
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил "утопить Великобританию в морской бездне", реагируя на санкции страны против лиц, связанных с арестом критика Кремля Владимира Кара-Мурзы.

Об этом Медведев написал в своем Telegram.

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"Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, который рассматривал дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть раньше посол этой страны что-то лаял у здания нашего суда. Дело даже не в конкретном "кейсе", а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские чиновники будут биться в истерике по этому поводу, — написал кремлевский алкоголик.

Также он пригрозил утопить Лондон в "морской бездне".

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, пока их наглый и отвратительно сырый остров не уйдет в бездну морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели "Битлз", — написал Медведев. 

Напомним, 21 апреля, Великобритания ввела санкции против пяти человек, связанных с арестом критика Кремля Владимира Кара-Мурзы.

Владимир Кара-Мурза, известный оппозиционный политик, журналист и защитник прав в России, был арестован в апреле 2022 года. Он был обвинен в распространении "фейков" о русской армии и государственной измене, и сегодня был приговорен к 25 годам заключения.

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