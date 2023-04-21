Британія запровадила санкції проти осіб, які пов'язані з арештом Володимира Кара-Мурзи

Опозиціонер Володимир Кара-Мурза. Фото: Moscow City Court/Handout via REUTERS

Сьогодні, 21 квітня, Велика Британія ввела санкції проти п’ятьох осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи. Нещодавно його засудили до 25 років ув'язнення.

Про це повідомляє The Guardian.

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Під санкції Британії потрапили:

Олена Ленська — суддя, яка схвалила арешт Володимира Кара-Мурзи;

Денис Колесников та Андрій Задачін — слідчі, які брали участь в арешті Кара-Мурзи;

агенти ФСБ Олександр Самофал і Костянтин Кудрявцев, які супроводжували Кара-Мурзу в численних поїздках до його отруєння в 2015 році.

"Поводження Росії з Володимиром Кара-Мурзою та його засудження в черговий раз демонструє її повну зневагу до основних прав людини. Сьогодні п'ять осіб, пов'язаних з його справою, були піддані санкціям, що є чітким сигналом про те, що Велика Британія не буде миритися з таким поводженням з одним зі своїх громадян", — наголосив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Він зазначив, що Британія продовжуватиме підтримувати Кара-Мурзу та його родину. Клеверлі закликав РФ негайно і беззастережно звільнити його.

Нагадаємо, Володимир Кара-Мурза, відомий опозиційний політик, журналіст та захисник прав у Росії, був заарештований у квітні 2022 року. Він був звинувачений у поширенні "фейків" про російську армію та державну зраду, і сьогодні був засуджений до 25 років ув'язнення.

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