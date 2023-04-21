Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Британія запровадила санкції проти осіб, які пов'язані з арештом Володимира Кара-Мурзи arrow

Британія запровадила санкції проти осіб, які пов'язані з арештом Володимира Кара-Мурзи

21 квітня 2023 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британія запровадила санкції проти осіб, які пов'язані з арештом Володимира Кара-Мурзи
Опозиціонер Володимир Кара-Мурза. Фото: Moscow City Court/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 квітня, Велика Британія ввела санкції проти п’ятьох осіб, які пов'язані з арештом критика Кремля Володимира Кара-Мурзи. Нещодавно його засудили до 25 років ув'язнення.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Проти кого Британія запровадила санкції

Під санкції Британії потрапили:

  • Олена Ленська — суддя, яка схвалила арешт Володимира Кара-Мурзи;
  • Денис Колесников та Андрій Задачін — слідчі, які брали участь в арешті Кара-Мурзи;
  • агенти ФСБ Олександр Самофал і Костянтин Кудрявцев, які супроводжували Кара-Мурзу в численних поїздках до його отруєння в 2015 році.

"Поводження Росії з Володимиром Кара-Мурзою та його засудження в черговий раз демонструє її повну зневагу до основних прав людини. Сьогодні п'ять осіб, пов'язаних з його справою, були піддані санкціям, що є чітким сигналом про те, що Велика Британія не буде миритися з таким поводженням з одним зі своїх громадян", — наголосив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Він зазначив, що Британія продовжуватиме підтримувати Кара-Мурзу та його родину. Клеверлі закликав РФ негайно і беззастережно звільнити його.

Нагадаємо, Володимир Кара-Мурза, відомий опозиційний політик, журналіст та захисник прав у Росії, був заарештований у квітні 2022 року. Він був звинувачений у поширенні "фейків" про російську армію та державну зраду, і сьогодні був засуджений до 25 років ув'язнення.

Також ми писали, що російські хакери прагнуть підірвати або знищити критично важливу інфраструктуру Британії. Кабінет міністрів незабаром повинен повідомити про таку загрозу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB