Російські хакери хочуть знищити критичну інфраструктуру Великої Британії

Чоловік за ноутбуком. Фото: Pexels

Російські хакери прагнуть підірвати або знищити критично важливу інфраструктуру Британії. Кабінет міністрів незабаром повинен повідомити про таку загрозу.

Про це повідомляє BBC News.

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За словами політика Олівера Даудена, в останні місяці хакери РФ почали зосереджуватися на Великій Британії.

Національний центр кібербезпеки (NCSC) оприлюднить офіційне попередження про загрозу для критично важливих підприємств. Чиновники рекомендують організаціям, таким як енергетичні та водопостачальні компанії Великої Британії, діяти негайно, щоб захистити себе від нової кіберзагрози.

NCSC, який є частиною британського кібер- і розвідувального агентства GCHQ, заявить, що хакерські групи, які часто симпатизують російському вторгненню в Україну, є ідеологічно вмотивованими.

У повідомленні йдеться про те, що ці групи є "менш передбачуваними", оскільки вони "не підлягають формальному державному контролю".

"Деякі з них заявили про бажання досягти більш руйнівного і деструктивного впливу на західну критично важливу національну інфраструктуру, в тому числі у Великій Британії. Ми очікуємо, що ці групи будуть шукати можливості для здійснення такого впливу, особливо якщо системи погано захищені", — йдеться в заяві NCSC.

Виступаючи на конференції CyberUK в Белфасті, Дауден охарактеризував хакерів як "вагнерівських", натякаючи на російських найманців, що воюють в Україні.

Він також оголосив про плани встановити цілі з кіберстійкості для критично важливих секторів, які мають бути досягнуті протягом двох років, і включити приватний бізнес, що працює над критично важливою інфраструктурою, в сферу дії нормативних актів щодо стійкості.

Нагадаємо, військові та цивільні "кораблі-привиди" РФ продовжують пересуватися в Балтійському і Північному морях. Окупанти збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку.

Також ми писали, що згідно з секретною доповіддю американської розвідки, Росія намагається перекрити доступ українських військових до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink. Мільярдер Ілон Маск надав Києву його з перших днів війни.