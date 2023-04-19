Российские хакеры хотят уничтожить критическую инфраструктуру Великобритании

Мужчина за ноутбуком. Фото: Pexels

Российские хакеры стремятся взорвать или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании. Кабинет министров в скором времени должен сообщить о такой угрозе.

Об этом сообщает BBC News.

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По словам политика Оливера Даудена, в последние месяцы хакеры РФ начали сосредотачиваться на Великобритании.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) обнародует официальное предупреждение об угрозе для критически важных предприятий. Чиновники рекомендуют организациям, таким как энергетические и водоснабжающие компании Великобритании, действовать немедленно, чтобы оградить себя от новой киберугрозы.

NCSC, являющийся частью британского кибер- и разведывательного агентства GCHQ, заявит, что хакерские группы, которые часто симпатизируют российскому вторжению в Украину, идеологически мотивированы.

В сообщении говорится, что эти группы "менее предсказуемы", поскольку они "не подлежат формальному государственному контролю".

"Некоторые из них заявили о желании достичь более разрушительного и деструктивного влияния на западную критически важную национальную инфраструктуру, в том числе в Великобритании. Мы ожидаем, что эти группы будут искать возможности для такого влияния, особенно если системы плохо защищены", — говорится в заявлении NCSC.

Выступая на конференции CyberUK в Белфасте, Дауден охарактеризовал хакеров как "вагнеровских", намекая на российских наемников, воюющих в Украине.

Он также объявил о планах установить цели киберустойчивости для критически важных секторов, которые должны быть достигнуты в течение двух лет, и включить частный бизнес, работающий над критически важной инфраструктурой, в сферу действия нормативных актов по устойчивости.

Напомним, военные и гражданские "корабли-призраки" РФ продолжают передвигаться в Балтийском и Северном морях. Оккупанты собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

Также мы писали, что согласно секретному докладу американской разведки, Россия пытается перекрыть доступ украинских военных к интернету через спутниковую связь Starlink. Миллиардер Илон Маск предоставил Киеву его с первых дней войны.