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Британия ввела санкции против лиц, которые связаны с арестом Владимира Кара-Мурзы

21 апреля 2023 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британия ввела санкции против лиц, которые связаны с арестом Владимира Кара-Мурзы
Оппозиционер Владимир Кара-Мурза. Фото: Moscow City Court/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 апреля, Великобритания ввела санкции против пяти человек, связанных с арестом критика Кремля Владимира Кара-Мурзы. Недавно его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Об этом сообщает The Guardian.

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Под санкции Британии попали:

  • Елена Ленская — судья, одобрившая арест Владимира Кара-Мурзы;
  • Денис Колесников и Андрей Задачин — следователи, участвовавшие в аресте Кара-Мурзы;
  • агенты ФСБ Александр Самофал и Константин Кудрявцев, сопровождавшие Кара-Мурзу в многочисленных поездках к его отравлению в 2015 году.

"Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и его осуждение в очередной раз демонстрирует ее полное пренебрежение к основным правам человека. Сегодня пять человек, связанных с его делом, были подвергнуты санкциям, что является четким сигналом о том, что Великобритания не будет мириться с таким обращением с одним из своих граждан", — подчеркнул глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

Он отметил, что Британия будет продолжать поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Клеверли призвал РФ немедленно и безоговорочно освободить его.

Напомним, Владимир Кара-Мурза, известный оппозиционный политик, журналист и защитник прав в России, был арестован в апреле 2022 года. Он был обвинен в распространении "фейков" о русской армии и государственной измене, и сегодня был приговорен к 25 годам заключения.

Также мы писали, что российские хакеры стремятся взорвать или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании. Кабинет министров в скором времени должен сообщить о такой угрозе.

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