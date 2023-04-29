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Медведєв заявив, що РФ не повинна підтримувати дипломатичні відносини з Польщею

29 квітня 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Медведєв заявив, що РФ не повинна підтримувати дипломатичні відносини з Польщею
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не повинна підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Він також наголосив, що в Україні багато польських найманців.

Про це Медведєв написав у Twitter.

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"Я не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Ця держава не повинна існувати для нас, поки при владі одні русофоби, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати, як смердючих щурів", — написав Медведєв.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, представники мерії Варшави разом із поліцією намагалися зайти на територію школи, щоб проконтролювати дії росіян. Дипломати відмовилися відчинити їм двері, тому польські силовики змушені були її виламати. 

Також ми писали, що прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва. 

Додамо, Дмитро Медведєв відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення. В повідомлення він назвав Зеленського "псом".

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