Медведєв заявив, що РФ не повинна підтримувати дипломатичні відносини з Польщею

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не повинна підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Він також наголосив, що в Україні багато польських найманців.

Про це Медведєв написав у Twitter.

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"Я не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Ця держава не повинна існувати для нас, поки при владі одні русофоби, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати, як смердючих щурів", — написав Медведєв.

I see no point in maintaining diplomatic relations with Poland. This state must not exist for us while there is no one but Russophobes in power and Ukraine is full of Polish mercenaries, who should be ruthlessly exterminated like stinky rats



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Nie widzę… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 29, 2023

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, представники мерії Варшави разом із поліцією намагалися зайти на територію школи, щоб проконтролювати дії росіян. Дипломати відмовилися відчинити їм двері, тому польські силовики змушені були її виламати.

Також ми писали, що прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва.

Додамо, Дмитро Медведєв відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення. В повідомлення він назвав Зеленського "псом".