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Медведев заявил, что РФ не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей

29 апреля 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Медведев заявил, что РФ не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Он также подчеркнул, что в Украине много польских наемников.

Об этом Медведев написал в Twitter.

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"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти одни русофобы, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", — написал Медведев.

Напомним, сегодня, 29 апреля, представители мэрии Варшавы вместе с полицией пытались зайти на территорию школы, чтобы проконтролировать действия россиян. Дипломаты отказались открыть им дверь, поэтому польские силовики вынуждены были ее выломать.

Также мы писали, что прокуратура Польши изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства.

Добавим, Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению. В сообщении он назвал Зеленского "псом".

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