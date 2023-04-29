Медведев заявил, что РФ не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Он также подчеркнул, что в Украине много польских наемников.

Об этом Медведев написал в Twitter.

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"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти одни русофобы, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", — написал Медведев.

И это не точка в maintaining diplomatic relations with Poland. Этот государство не существует для нас, если это не один, но Russophobes in power and Ukraine is full of Polish mercenaries, которые должны быть ruteslesly exterminated как stinky rats



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Nie widzę… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 29, 2023

Напомним, сегодня, 29 апреля, представители мэрии Варшавы вместе с полицией пытались зайти на территорию школы, чтобы проконтролировать действия россиян. Дипломаты отказались открыть им дверь, поэтому польские силовики вынуждены были ее выломать.

Также мы писали, что прокуратура Польши изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства.

Добавим, Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению. В сообщении он назвал Зеленского "псом".