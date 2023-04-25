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Без ядерної зброї Росія розвалиться: Медведєв зробив сенсаційне признання

25 квітня 2023 15:15
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Без ядерної зброї Росія розвалиться - нова істерика Медведєва
Найвідоміший алкоблогер Росії Дмитро Медведєв прийшов лякати ядеркою товариство "Знание". Фото: tass.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розкрив страшну таємницю Росії. Виявляється, її головною "скрєпою" є зовсім не "особлива духовність російського народу", про яку так багато говорять у Кремлі, а ядерна зброя, без якої Росія просто розвалиться.

Це сенсаційне зізнання Медведєв зробив, виступаючи 25 квітня на марафоні російського товариства "Знание".

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"Можна по-різному ставитися до самої ядерної зброї, та й до зброї взагалі, але з усім тим ми розуміємо, що в сучасному світі ядерна зброя для нашої країни має значення саме тої "скрєпи", яка тримає державу", — заявив він, додавши, що в усіх інших країнах, на його думку, справи теж стоять саме так.

Також він закликав фанатів товариства "Знання" не турбуватися про різні дрібниці на кшталт глобальної зміни клімату.

"Вас справді настільки хвилює клімат? На мій погляд, це ніщо в порівнянні з перспективою опинитися в епіцентрі вибуху з температурою 5 тис. кельвінів, ударною хвилею 350 метрів за секунду та тиском 3 тис. кг на метр квадратний, з проникаючою радіацією, тобто іонізуючим випромінюванням та електромагнітним імпульсом. Така перспектива існує сьогодні? На жаль, так", — цитує Медведєва російське агентство РБК.

Нагадаємо, колишній президент РФ Дмитро Медведєв відомий дуже дивними постами в соцмережах, у яких він щедро використовує обсценну лексику та загрожує застосуванням ядерної зброї найрізноманітнішим країнам.

Зокрема, за минулий тиждень він встиг пригрозити втопити Лондон "у морській безодні", поставити ядерну зброю КНДР, а також знищити "Сарматами" та "Цирконами" Польщу, яка нібито мріє створити польсько-українську імперію.

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