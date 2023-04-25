Без ядерного оружия Россия развалится - новая истерика Медведева

Самый известный алкоблогер России Дмитрий Медведев пришел пугать ядеркой общество "Знание". Фото: tass.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл страшную тайну России. Оказывается, ее главной скрепой является вовсе не "особая духовность русского народа", о которой так много говорят в Кремле, а ядерное оружие, без которого Россия просто развалится.

Это сенсационное признание Медведев сделал, выступая 25 апреля на марафоне российского общества "Знание".

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"Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство", — заявил он, добавив, что во всех остальных странах, по его мнению, дело обстоит точно таким же образом.

Также он призвал фанатов общества "Знание" не беспокоиться о различных пустяках вроде глобального изменения климата.

"Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тыс. кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давлением в 3 тыс. кг на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующем излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? Увы, да", — цитирует Медведева российское агентство РБК.

Напомним, бывший президент РФ Дмитрий Медведев известен крайне странными постами в соцсетях, в которых он обильно использует обсценную лексику и угрожает применением ядерного оружия самым разнообразным странам.

Так, за прошлую неделю он успел пригрозить утопить Лондон "в морской пучине", поставить ядерное оружие КНДР, а также уничтожить "Сарматами" и "Цирконами" Польшу, которая якобы мечтает создать польско-украинскую империю.