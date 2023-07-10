"Мені наплювати": як росіяни в США ставляться до війни в Україні

Опитування росіян в США. Фото: скриншот з відео "Голос Америки"

Журналіст "Голосу Америки" зробив опитування серед відвідувачів російського культурного центру у Вашингтоні про те, як вони ставляться до війни, яку розпочала Росія в Україні. Реакція росіян була очевидною.

Відповідне відео опублікували на сайті видання.

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Агресивна реакція

Одна з опитуваних відповіла, що їй "наплювати", після чого навіть накинулася на журналіста з кулаками. Інші респонденти відмовилися відповідати на запитання або ж ухилялися від відповіді.

Відповіді росіян

Зазначається, що всі люди, яких опитували, прийшли на концерт, який був присвячений Дню сім'ї, кохання та вірності. Це свято співпало з 500 днем повномасштабної війни, яку розпочала РФ в Україні.

Лише один із опитуваних зауважив, що хотів, "щоб швидше все закінчилося".

"Це не для мене — судити так чи інакше", — відповіла одна з інших відвідувачок центру.

За словами іншої жінки, вона підтримує "кохання та сім'ю".

Підтримка американців

Згідно з опитуванням Reuters, більшість американців позитивно ставляться до того, що США постійно надає зброю для України. Респонденти вважають, що таким чином це демонструє Китаю та іншим "суперникам США" бажання Штатів захищати свої інтереси та союзників.

Нагадаємо, кожен двадцятий житель РФ вважає допустимим використовувати проти України ядерну зброю за умови загрози поразки Росії у війні, і кожен десятий готовий це схвалити без жодних умов.