Опрос россиян в США. Фото: скриншот с видео "Голос Америки"

Журналист "Голоса Америки" провел опрос среди посетителей российского культурного центра в Вашингтоне о том, как они относятся к войне, которую начала Россия в Украине. Реакция россиян была очевидна.

Соответствующее видео было опубликовано на сайте издания.

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Агрессивная реакция

Одна из опрашиваемых ответила, что ей "наплевать", после чего даже набросилась на журналиста с кулаками. Другие респонденты отказались отвечать на вопросы или уклонялись от ответа.

Ответы россиян

Отмечается, что все опрошенные люди пришли на концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Этот праздник совпал с 500 днем полномасштабной войны, начатой РФ в Украине.

Лишь один из опрашиваемых заметил, что хотел "чтобы быстрее все закончилось".

"Это не для меня — судить так или иначе", — ответила одна из других посетительниц центра.

По словам другой женщины, она поддерживает "любовь и семью".

Поддержка американцев

Согласно опросу Reuters, большинство американцев положительно относятся к тому, что США постоянно предоставляют оружие для Украины. Респонденты считают, что таким образом это демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание Штатов защищать свои интересы и союзников.

Напомним, каждый двадцатый житель РФ считает допустимым использовать против Украины ядерное оружие при угрозе поражения России в войне, и каждый десятый готов это одобрить без всяких условий.