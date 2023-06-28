Скільки американців підтримує надання США зброї для України — опитування Reuters

Американська реактивна система залпового вогню HIMARS. Фото: Вікіпедія

Згідно з опитуванням Reuters, більшість американців позитивно ставляться до того, що США постійно надає зброю для України. Респонденти вважають, що таким чином це демонструє Китаю та іншим "суперникам США" бажання Штатів захищати свої інтереси та союзників.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що 65% респондентів підтримали поставки зброї у порівнянні з 46% під час травневого опитування.

Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних підтримують постачання Україні зброї від США.

Зазначається, що опитування було проведене через кілка днів, як очільник ЦВК "Вагнер" затіяв військовий заколот, а потім скасував його, проти російського Міноборони.

Це підсилило підтримку Байдена

Згідно з висновками, це надає більшу підтримку президента США Джо Байдена, спрямованої на те, щоб допомогти Україні звільняти території, які Росія захопила на початку 2014 та під час повномасштабного вторгнення 2022 року.

"Це однозначно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк. Республіканське керівництво Палати представників і Сенату також сприйме це", — заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вівторок, 27 червня, США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України.