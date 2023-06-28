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Сколько американцев поддерживает предоставление США оружия для Украины — опрос Reuters

28 июня 2023 18:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Сколько американцев поддерживает предоставление США оружия для Украины — опрос Reuters
Американская реактивная система залпового огня HIMARS. Фото: Википедия
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Согласно опросу Reuters, большинство американцев положительно относятся к тому, что США постоянно предоставляют оружие для Украины. Респонденты считают, что таким образом это демонстрирует Китаю и другим "соперникам США" желание Штатов защищать свои интересы и союзников.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что 65% респондентов поддержали поставки оружия по сравнению с 46% во время майского опроса.

Согласно последнему опросу, 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых поддерживают поставки Украине оружия от США.

Отмечается, что опрос был проведен через несколько дней, как глава ЦИК "Вагнер" затеял военный мятеж, а затем отменил его, против российского Минобороны.

Это усилило поддержку Байдена

Согласно выводам, это оказывает большую поддержку президенту США Джо Байдену, направленному на то, чтобы помочь Украине освобождать территории, которые Россия захватила в начале 2014 и во время полномасштабного вторжения 2022 года.

"Это однозначно подкрепляет решение Байдена идти ва-банк. Республиканское руководство Палаты представителей и Сената также воспримет это", — заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Напомним, ранее мы писали, что во вторник, 27 июня, США объявили о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности поддержки контрнаступательных операций Украины.

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