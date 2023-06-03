Мешканці сіл на Бєлгородщині сидять без світла, влада не реагує
Жителі Бєлгородської області жаліються, що вже понад тиждень сидять без світла. Місцева влада ніяк не реагує та мовчить.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
У селах Бєлгородщини немає світла
Місцеві повідомляють, що мешканці села Муром Шебекинського округу вже вісім днів сидять без світла. В сусідньому селі Зиборівці світло відсутнє вже чотири дні. Окрім того, також періодично відсутній зв'язок.
Водночас місцева влада не поспішає нікого евакуювати та вживати якихось заходів, лише приймає заявки і мовчить. Хто хоче — виїжджає самостійно.
Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.
Також ми писали, що 25 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.