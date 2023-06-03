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Мешканці сіл на Бєлгородщині сидять без світла, влада не реагує

3 червня 2023 16:18
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Мешканці сіл на Бєлгородщині сидять без світла, влада не реагує
Люди поблизу дорожнього знаку Бєлгородської області. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Жителі Бєлгородської області жаліються, що вже понад тиждень сидять без світла. Місцева влада ніяк не реагує та мовчить.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

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У селах Бєлгородщини немає світла

Місцеві повідомляють, що мешканці села Муром Шебекинського округу вже вісім днів сидять без світла.  В сусідньому селі Зиборівці світло відсутнє вже чотири дні. Окрім того, також періодично відсутній зв'язок.

Водночас місцева влада не поспішає нікого евакуювати та вживати якихось заходів, лише приймає заявки і мовчить. Хто хоче — виїжджає самостійно.

скріншот

Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що 25 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

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