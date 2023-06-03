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Жители деревень на Белгородщине сидят без света, власти не реагируют

3 июня 2023 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Жители деревень на Белгородщине сидят без света, власти не реагируют
Люди вблизи дорожного знака в Белгородской области. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жители Белгородской области жалуются, что уже больше недели сидят без света. Местные власти никак не реагируют и молчат.

Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

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Местные сообщают, что жители села Муром Шебекинского округа уже восемь дней сидят без света. В соседнем селе Зиборовцы свет отсутствует уже четыре дня. Кроме того также периодически отсутствует связь.

В то же время местные власти не спешат никого эвакуировать и принимать какие-либо меры, только принимают заявки и молчат. Кто хочет — уезжает самостоятельно.

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Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию освобождения в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Также мы писали, что 25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

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