Міграція з РФ до Фінляндії у 2022 році вища, ніж після розпаду Радянського Союзу

Мігранти на вокзалі. Фото: google.com

У 2022 році з Росії до Фінляндії мігрували понад шість тисяч людей. Це в рази перевищило показники міграції після розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє CNN.

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Статистичне управління Фінляндії повідомило, що 1 958 осіб іммігрували до Фінляндії з Радянського Союзу в 1990 році та 5 515 осіб у 1991 році.

"У роки після розпаду Радянського Союзу, 1992-1995, з Росії було приблизно 1700-2600 еміграцій на рік. А до 2021 року еміграція з Росії залишалася нижче 3 100 людей на рік", — повідомляє установа.

За даними Статистичного управління Фінляндії, у 2022 році до Фінляндії прибула рекордна кількість мігрантів — 49 998 людей, порівняно з попередніми роками, коли їх було від 29 000 до 36 000 на рік. Зазначається, що ці цифри не включають українців, які перебувають у Фінляндії під тимчасовим захистом, і осіб, які шукають притулку.

Нагадаємо, у Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.