Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Міграція з РФ до Фінляндії у 2022 році вища, ніж після розпаду Радянського Союзу arrow

Міграція з РФ до Фінляндії у 2022 році вища, ніж після розпаду Радянського Союзу

24 травня 2023 19:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міграція з РФ до Фінляндії у 2022 році вища, ніж після розпаду Радянського Союзу
Мігранти на вокзалі. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У 2022 році з Росії до Фінляндії мігрували понад шість тисяч людей. Це в рази перевищило показники міграції після розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Скільки людей мігрувало з РФ до Фінляндії у 2022 році

Статистичне управління Фінляндії повідомило, що 1 958 осіб іммігрували до Фінляндії з Радянського Союзу в 1990 році та 5 515 осіб у 1991 році.

"У роки після розпаду Радянського Союзу, 1992-1995, з Росії було приблизно 1700-2600 еміграцій на рік. А до 2021 року еміграція з Росії залишалася нижче 3 100 людей на рік", — повідомляє установа.

За даними Статистичного управління Фінляндії, у 2022 році до Фінляндії прибула рекордна кількість мігрантів — 49 998 людей, порівняно з попередніми роками, коли їх було від 29 000 до 36 000 на рік. Зазначається, що ці цифри не включають українців, які перебувають у Фінляндії під тимчасовим захистом, і осіб, які шукають притулку.

Нагадаємо, у Росії почали вербувати на війну до України трудових мігрантів, які приїхали із Середньої Азії. Росіяни обіцяють зарплату понад 4000 доларів на місяць і громадянство за рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB