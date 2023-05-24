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Миграция из РФ в Финляндию в 2022 году выше, чем после распада Советского Союза

24 мая 2023 19:37
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Миграция из РФ в Финляндию в 2022 году выше, чем после распада Советского Союза
Мигранты на станции. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В 2022 году из России в Финляндию мигрировали более шести тысяч человек. Это в разы превысило показатели миграции после распада Советского Союза.

Об этом сообщает CNN.

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Статистическое управление Финляндии сообщило, что 1 958 человек иммигрировали в Финляндию из Советского Союза в 1990 году и 5 515 человек в 1991 году.

"В годы после распада Советского Союза, 1992-1995, из России было примерно 1700-2600 эмиграции в год. А к 2021 году эмиграция из России оставалась ниже 3 100 людей в год", — сообщает учреждение.

По данным Статистического управления Финляндии, в 2022 году в Финляндию прибыло рекордное количество мигрантов — 49 998 человек по сравнению с предыдущими годами, когда их было от 29 000 до 36 000 в год. Отмечается, что эти цифры не включают находящихся в Финляндии украинцев под временной защитой и лиц, ищущих убежища.

Напомним, в России начали вербовать на войну в Украину трудовых мигрантов, приехавших из Средней Азии. Россияне обещают зарплату более 4000 долларов в месяц и гражданство в год.

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