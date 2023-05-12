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Путін злякався втечі людей за кордон та видав указ про "привабливішу" Росію

12 травня 2023 22:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін злякався втечі людей за кордон та видав указ про "привабливішу" Росію
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Росії Володимир Путін затвердив зміни до Концепції державної міграційної політики на 2019-2025 роки. Таким чином, диктатор хоче знизити відтік громадян з РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Основне нововведення у документі стосується "зростання міграційного відтоку населення з Росії" у 2022 році. У контексті цієї ситуації документ наголошує на необхідності "додаткових дій для зміцнення людського капіталу, пропозиції привабливих фінансових та соціальних механізмів, а також скорочення кількості людей, що залишають Росію".

Додатково, Концепція тепер звертає увагу на "необхідність створення умов для повернення громадян із Донецької та Луганської народних республік, а також із Запорізької та Херсонської областей, які були змушені залишити свої будинки під час спеціальної військової операції".

У розділі, присвяченому адаптації іноземців у Росії, внесено нові пункти. Вони наголошують на важливості "запобігання будь-яким формам дискримінації з расових, соціальних, національних або релігійних підстав, виключення соціальної ізоляції, маргіналізації та територіальної сегрегації іноземних громадян".

Концепція вказує на "необхідність забезпечення рівного доступу іноземців, які проживають у Росії законно, до державних та муніципальних послуг".

Нагадаємо, що 10 травня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про заклик росіян, які знаходяться в запасі, на військові збори.

Росіян намагаються заспокоїти, що це нібито планові заходи щодо вдосконалення бойового вишколу резервістів, що проводиться щорічно.

 

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