Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Путин испугался бегства людей за границу и издал указ о более "привлекательной" России arrow

Путин испугался бегства людей за границу и издал указ о более "привлекательной" России

12 мая 2023 22:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин испугался бегства людей за границу и издал указ о более "привлекательной" России
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Таким образом диктатор хочет снизить отток граждан из РФ.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Новый документ Путина

Основное новшество в документе касается "роста миграционного вытока населения из России" в 2022 году. В контексте этой ситуации, документ подчеркивает необходимость "дополнительных действий для укрепления человеческого капитала, предложения привлекательных финансовых и социальных механизмов, а также сокращения числа людей, покидающих Россию".

Дополнительно, Концепция теперь обращает внимание на "необходимость создания условий для возвращения граждан из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей, которые были вынуждены покинуть свои дома во время специальной военной операции".

В разделе, посвященном адаптации иностранцев в России, внесены новые пункты. Они подчеркивают важность "предотвращения любых форм дискриминации по расовым, социальным, национальным или религиозным основаниям, исключения социальной изоляции, маргинализации и территориальной сегрегации иностранных граждан".

Концепция указывает на "необходимость обеспечения равного доступа иностранцев, проживающих в России законно, к государственным и муниципальным услугам".

Напомним, что 10 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, которые находятся в запасе, на военные сборы.

Россиян пытаются успокоить, что это якобы плановые мероприятия по усовершенствованию боевой выучки резервистов, которая проводится ежегодно.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас