Путин испугался бегства людей за границу и издал указ о более "привлекательной" России

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Таким образом диктатор хочет снизить отток граждан из РФ.

Об этом пишут российские СМИ.

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Основное новшество в документе касается "роста миграционного вытока населения из России" в 2022 году. В контексте этой ситуации, документ подчеркивает необходимость "дополнительных действий для укрепления человеческого капитала, предложения привлекательных финансовых и социальных механизмов, а также сокращения числа людей, покидающих Россию".

Дополнительно, Концепция теперь обращает внимание на "необходимость создания условий для возвращения граждан из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей, которые были вынуждены покинуть свои дома во время специальной военной операции".

В разделе, посвященном адаптации иностранцев в России, внесены новые пункты. Они подчеркивают важность "предотвращения любых форм дискриминации по расовым, социальным, национальным или религиозным основаниям, исключения социальной изоляции, маргинализации и территориальной сегрегации иностранных граждан".

Концепция указывает на "необходимость обеспечения равного доступа иностранцев, проживающих в России законно, к государственным и муниципальным услугам".

Напомним, что 10 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, которые находятся в запасе, на военные сборы.

Россиян пытаются успокоить, что это якобы плановые мероприятия по усовершенствованию боевой выучки резервистов, которая проводится ежегодно.