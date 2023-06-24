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Міллі скасував поїздку на Близький Схід через події у РФ

24 червня 2023 21:20
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Козюк Тетяна
редактор
Міллі скасував поїздку на Близький Схід через події у РФ
Генерал США Марк Міллі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі скасував свою поїздку на Близький Схід. Причиною став військовий переворот у Росії. 

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post з посиланням на прессекретаря Марка Міллі. 

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Подробиці

Повідомляється, що Міллі планував відвідати Ізраїль та Йорданію у суботу. 

Військовий переворот в РФ

3 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 червня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на всіх напрямках фронту.

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