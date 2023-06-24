Милли отменил поездку на Ближний Восток из-за событий в РФ

Генерал США Марк Милли. Фото: Reuters

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отменил свою поездку на Ближний Восток. Причиной стал военный переворот в России.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря Марка Милли.

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Сообщается, что Милли планировал посетить Израиль и Иорданию в субботу.

Военный переворот в РФ

3 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что сегодня, 24 июня, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию по всем направлениям фронта.