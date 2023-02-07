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Міністр оборони Німеччини поділився думками, яким був би світ без путіна

7 лютого 2023 22:29
оновлено: 22:27
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Міністр оборони Німеччини поділився думками, яким був би світ без путіна
Борис Пісторіус був призначений міністром оборони Німеччини у січні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що світ жив би значно краще, якби в ньому не було російського диктатора володимира путіна. Міністр також бажає Україні перемоги у війні.

Про це Борис Пісторіус сказав у інтерв'ю BILD.

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Під час розмови з представником ЗМІ німецький міністр сказав, що Україна обов'язково має перемогти у війні. Окрім того, на питання журналіста про те, чи був світ кращим без путіна — Пісторіус відповів що так.

"Мені це здається, це можна сказати без вагань та компромісів, так", — сказав він.

Міністр також зазначив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку росії.

"Мене це не надто лякає. Одне  те, що відбувається всередині, а інше — те, що відбувається у пропаганді. Зрештою ніхто з нас не знає, що робить путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", — підкреслив він.

Візит Пісторіуса до України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва у вівторок, 7 лютого.

Міністра оборони України Олексія Резнікова також продемонстрував "перший Leopard 2", який німецький міністр привіз із собою. 

"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде до перемоги!" — написав Резніков. 

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.

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