Министр обороны Германии поделился мнением, каким был бы мир без путина
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора владимира путина. Министр также хочет Украине победы в войне.
Об этом Борис Писториус сказал в интервью BILD.
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Немецкий министр о мире без путина
В ходе беседы с представителем СМИ немецкий министр сказал, что Украина обязательно должна победить в войне. Кроме того, на вопрос журналиста о том, был ли мир лучше без путина — Писториус ответил что да.
"Мне это кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да", — сказал он.
Министр также отметил, что его не пугает возможная ядерная угроза со стороны россии.
"Меня это не слишком пугает. Одно — то, что происходит внутри, а другое — то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", — подчеркнул он.
Визит Писториуса в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев во вторник, 7 февраля.
Министр обороны Украины Алексей Резников также продемонстрировал "первый Leopard 2", который немецкий министр привез с собой.
"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет к победе!" — написал Резников.
Напомним, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют в сумме 100 млн евро.
Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого рода вооружений.
Однако проблема состоит в том, что боеприпасы Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.