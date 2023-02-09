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Міністр оборони Великої Британії прокоментував можливість негайної передачі Україні літаків

9 лютого 2023 15:55
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Воллес пояснив, чому Україна не зможе негайно отримати британські літаки
Передати Україні винищувачі зараз неможливо, зазначив Воллес, але є альтернатива
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес припустив передачу винищувачів на потреби ЗСУ у довгостроковій перспективі. Зараз же небо від російських окупантів можна закрити ракетами і безпілотниками.

Про це повідомляє видання BBC.

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Коли Україна може отримати британські літаки 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що негайна передача бойових літаків Збройним силам України є неможливою.

Такий процес, пояснив очільник британського військового відомства, потенційно займе кілька місяців.

Втім, він не виключив передачу Україні військової авіації у довгостроковій перспективі. Зокрема, для забезпечення територіальної цілісності та безпеки України після завершення війни з росією.

Яку альтернативу пропонує Лондон

Разом з тим, Бен Воллес наголосив, що існують альтернативні варіанти закриття неба від російської авіації.

"Того самого ефекту можна досягти потенційно іншим шляхом — і без місяців, які, звісно, зайняв би процес передачі винищувачів", — запевнив міністр оборони Великої Британії.

Це, зокрема, безпілотні літальні апарати та ракети дальнього радіусу дії.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити питання про те, які літаки країна може надати Україні. Лондон вважає правильним надавати необхідну зброю, таку як танки Challenger, додаткові гармати, засоби далекої дії, які можуть допомогти виграти війну.

Додамо, сьогодні, 9 лютого, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі. Проте Польща не піде на цей крок першою серед країн НАТО.

Фото: Facebook Воллеса

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