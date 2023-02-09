Уоллес объяснил, почему Украина не сможет немедленно получить британские самолеты

Передать Украине истребители сейчас невозможно, отметил Уоллес, но есть альтернатива

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес допустил передачу истребителей на нужды ВСУ в долгосрочной перспективе. Сейчас же небо от российских оккупантов можно закрыть ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает издание BBC.

Когда Украина может получить британские самолеты

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что немедленная передача боевых самолетов Вооруженным силам Украины невозможна.

Такой процесс, объяснил глава британского военного ведомства, потенциально займет несколько месяцев.

Впрочем, он не исключил передачи Украины военной авиации в долгосрочной перспективе. В частности, для обеспечения территориальной целостности и безопасности Украины после войны с россией.

Какую альтернативу предлагает Лондон

Вместе с тем Бен Уоллес подчеркнул, что существуют альтернативные варианты закрытия неба от российской авиации.

"Того же эффекта можно достичь потенциально другим путем — и без месяцев, которые бы, конечно, занял процесс передачи истребителей", — заверил министр обороны Великобритании.

Это, в частности, беспилотные летательные аппараты и ракеты дальнего радиуса.

Напомним, вчера, 8 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса изучить вопрос о том, какие самолеты страна может предоставить Украине. Лондон считает правильным предоставлять необходимое оружие, такое как танки Challenger, дополнительные пушки, средства дальнего действия, которые могут помочь выиграть войну.

Сегодня, 9 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Однако Польша не пойдет на этот шаг первой среди стран НАТО.

Фото: Facebook Уоллеса