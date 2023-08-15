Міноборони РФ не може взяти під контроль приватні військові компанії: пояснення ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони РФ неспроможна повністю взяти під контроль приватні військові компанії. Експерти вважають, що деякі з цих ПВК можуть мати прямі зв'язки з високопосадовцями та бізнес-структурами, які фінансово їх підтримують.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що згідно з даними видання "Досьє", соратник президента Путіна, Аркадій Розенбург і держбанк ВТБ виділили ПВК "Конвой" значні кошти з кінця 2022 року. Є інформація про те, що два енергетичні гіганти також зробили великі пожертвування цій ПВК, хоча їхні прибутки не відповідають виділеним сумам.

В ISW вказали, що ПВК "Конвой", начебто, отримує підтримку від керівництва Криму та активно набирає персонал для завдань на українській території. Їхні військові дії не координуються з російською армією, що вказує на те, що Міноборони Росії складно контролювати їхні дії.

Своєю чергою, засновник ПВК "Конвой", Костянтин Пікалов, мав попередні зв'язки з іншим відомим ПВК - "Вагнер". Його ім'я також асоціюється із російською військовою розвідкою. Попри те, що Пікалов намагався створити успішне ПВК раніше, справжній успіх прийшов лише після його співпраці з "Вагнером" в Африці.

За словами експертів, записи про його зв'язки зі структурами, пов'язаними з Пригожиним, пропадають після 2018 року, і з 2019 року ПВК "Конвой" переключається на міжнародні завдання. За словами деяких джерел, Пікалов — це постать, яка може бути контрольованою та "зручною" для російської влади.

Нагадаємо, що дані британської розвідки свідчать про те, що влада Росії, можливо, припинила фінансову підтримку ПВК "Вагнер". За деякими припущеннями, новим джерелом коштів цієї групи можуть стати органи влади Білорусі.

Водночас ПВК "Вагнер" продовжує перебувати в таборах у Білорусі, і, за чутками, невідомо, чи заберуть найманців до Росії. Супутникові знімки, зібрані 9 серпня, показують значну кількість машин у вагнерівських таборах. Експерти припускають, що між 1 та 9 серпня транспорту на базі побільшало.