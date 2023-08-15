Минобороны РФ не может взять под контроль частные военные компании: объяснение ISW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Министерство обороны РФ не может полностью взять под контроль частные военные компании. Эксперты полагают, что некоторые из этих ЧВК могут иметь прямые связи с высокопоставленными лицами и бизнес-структурами, которые финансово их поддерживают.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что согласно данным издания "Досье", соратник президента Путина, Аркадий Розенбург, и госбанк ВТБ выделили ЧВК "Конвой" значительные средства с конца 2022 года. Есть информация о том, что два энергетических гиганта также сделали большие пожертвования этой ЧВК, хотя их прибыли не соответствуют выделенным суммам.

В ISW указали, что ЧВК "Конвой", казалось бы, получает поддержку от руководства Крыма и активно набирает персонал для задач на украинской территории. Их военные действия не координируются с российской армией, что указывает на то, что Минобороны России сложно контролировать их действия.

В свою очередь, основатель ЧВК "Конвой", Константин Пикалов, имел предыдущие связи с другим известным ЧВК — "Вагнер". Его имя также ассоциируется с российской военной разведкой. Несмотря на то что Пикалов пытался создать успешное ЧВК раньше, настоящий успех пришел только после его сотрудничества с "Вагнер" в Африке.

По словам экспертов, записи о его связях со структурами, связанными с Пригожиным, пропадают после 2018 года, и с 2019 года ЧВК "Конвой" переключается на международные задачи. По словам некоторых источников, Пикалов — это фигура, которая может быть контролируемой и "удобной" для российских властей.

Напомним, что данные британской разведки свидетельствуют о том, что власти России, возможно, прекратили финансовую поддержку ЧВК "Вагнер". По некоторым предположениям, новым источником средств для этой группы могут стать органы власти Беларуси.

В то же время, ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в лагерях в Беларуси, и, по слухам, неизвестно, заберут ли наемников в Россию. Спутниковые снимки, собранные 9 августа, показывают значительное количество машин в вагнеровских лагерях. Эксперты предполагают, что между 1 и 9 августа транспорта на базе стало больше.