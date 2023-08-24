Міноборони РФ послідовно знищувало ПВК "Вагнер" після червневого путчу Пригожина, — ISW

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Кремль послідовно знищував ПВК "Вагнер" та послаблювали авторитет Пригожина після червневого путчу останнього. Міноборони Росії нещодавно почало формувати нові ПВК для заміни "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході. Також воно почало вербувати персонал "Вагнера".

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Останнім часом бійці ПВК "Вагнер" почали залишати Білорусь, оскільки диктатор Лукашенко не бажав фінансувати найманців з власної кишені. Фінансових надходжень від Міноборони РФ також не було.

Своєю чергою, власник "Вагнеру" Євгеній Пригожин ніяк не міг вплинути на цю ситуацію, оскільки, за ймовірною домовленістю з Путіним і Лукашенком мав перебувати в тіні. Це могло негативно вплинути на здатність ПВК вербувати нових співробітників під час кампанії наклепу на Пригожина з боку Кремля.

"Міністерство оборони Росії та Кремль фактично створили умови, за яких Пригожин більше не міг належним чином підтримувати контингент "Вагнера", якщо він не зможе забезпечити нове фінансування та місії для персоналу ПВК в найближчий час. Такі умови могли зрештою призвести до того, що "Вагнер" поступово втрачатиме бійців, а Пригожин втратить свій авторитет і вплив", — говориться у звіті Інституту.

Пригожин намагався чинити опір

Пригожин намагався протистояти знищенню Вагнера російським МО і Кремлем. Російське інсайдерське джерело, яке має зв’язки з російськими спецслужбами, стверджувало, що "поспішний" від’їзд Пригожина в Африку та з неї був відповіддю на плани та заходи Головного управління Генштабу Росії щодо підриву присутності Вагнера в Африці.

"Заступник начальника ГРУ генерал-полковник Андрій Авер'янов очолював роботу з повного блокування ПВК "Вагнера" в Африці, а також планувалося створити і навчити армійський корпус чисельністю понад 20 000 осіб на заміну найманцям Пригожина", — стверджують в ISW.

Пригожин був категорично проти цих спроб і "доклав усіх зусиль, щоб їм завадити". ISW зауважив, що Пригожин і представники "Вагнера" активізували свої зусилля з відновлення Вагнера в Африці та на Близькому Сході в середині серпня. Пригожин навіть опублікував відео себе в невизначеній африканській країні 21 серпня — одне з небагатьох опублікованих відео Пригожина після повстання.

Схоже, Пригожин їздив до Африки в надії забезпечити подальші місії для бійців "Вагнера", незалежного від російського Міноборони та Кремля.

Що буде далі

Майбутнє ПВК "Вагнера" без керівника залишається невизначеним. Очікується, що рада командирів "Вагнера" збереться, щоб підготувати спільну заяву та оголосити, що станеться з ПВК найближчим часом.

Аналітики ISW стверджують, що хоча смерть Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна матиме наслідки для ПВК "Вагнер", її очільники вже давно мають план дій на випадок такої ситуації. Тим паче, що поки що командири компанії зберігають свої посади в Білорусі й Африці.

Нагадаємо, соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.

Раніше ми повідомляли, у Росавіації офіційно підтвердили смерть Євгенія Пригожина та опублікували списки тих, хто був на борту літака, який розбився.

Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгенія Пригожина. Сталося це 23 серпня.