Минобороны РФ последовательно уничтожало ЧВК "Вагнер" после июньского путча Пригожина, — ISW

Наемники ППК "Вагнер". Фото: росСМИ

Кремль последовательно уничтожал ПВК "Вагнер" и ослаблял авторитет Пригожина после июньского путча последнего. Минобороны России недавно начало формировать новые ЧВК для замены "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке. Также оно начал вербовать персонал "Вагнера".

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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В последнее время бойцы ПИК "Вагнер" начали покидать Беларусь, поскольку диктатор Лукашенко не желал финансировать наемников из собственного кармана. Финансовых поступлений от Минобороны РФ тоже не было.

В свою очередь, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин никак не мог повлиять на эту ситуацию, поскольку, по вероятной договоренности с Путиным и Лукашенко, должен находиться в тени. Это могло отрицательно повлиять на способность ЧВК вербовать новых сотрудников во время кампании клеветы на Пригожине со стороны Кремля.

"Министерство обороны России и Кремль фактически создали условия, при которых Пригожин больше не мог должным образом поддерживать контингент "Вагнера", если он не сможет обеспечить новое финансирование и миссии для персонала ПВК в ближайшее время. Такие условия могли в конечном счете привести к тому, что" Вагнер "постепенно будет терять бойцов, а Пригожин потеряет свой авторитет и влияние", — говорится в отчете Института.

Пригожин пытался сопротивляться

Пригожин пытался противостоять уничтожению Вагнера русским МО и Кремлем. Российский инсайдерский источник, имеющий связи с российскими спецслужбами, утверждал, что "спешный" отъезд Пригожина в Африку и из нее был ответом на планы и меры Главного управления Генштаба России по подрыву присутствия Вагнера в Африке.

"Заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Андрей Аверьянов возглавлял работу по полной блокировке ЧВК "Вагнера" в Африке, а также планировалось создать и обучить армейский корпус численностью более 20 000 человек взамен наемникам Пригожина", — утверждают в ISW.

Пригожин был категорически против этих попыток и "приложил все усилия, чтобы им помешать". ISW отметил, что Пригожин и представители "Вагнера" активизировали свои усилия по восстановлению Вагнера в Африке и Ближнем Востоке в середине августа. Пригожин даже опубликовал видео себя в неопределенной африканской стране 21 августа — одно из немногих опубликованных видео Пригожин после восстания.

Похоже, Пригожин ездил в Африку в надежде обеспечить дальнейшие миссии для бойцов "Вагнера", независимого от российского Минобороны и Кремля.

Что будет дальше

Будущее ППК "Вагнера" без руководителя остается неопределенным. Ожидается, что совет командиров "Вагнера" соберется, чтобы подготовить совместное заявление и объявить, что произойдет с ЧВК в ближайшее время.

Аналитики ISW утверждают, что хотя смерть Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина будет иметь последствия для ЧВК "Вагнер", у ее руководителей уже давно есть план действий на случай такой ситуации. Тем более, что пока командиры компании сохраняют свои должности в Беларуси и Африке.

Напомним, соратники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за новостей о его смерти, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.

Ранее мы сообщали, в Росавиации официально подтвердили смерть Евгения Пригожина и опубликовали списки тех, кто был на борту разбившегося самолета.

Также государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина. Случилось это 23 августа.