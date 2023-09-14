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Міноборони РФ зірвало ротацію "вагнерівців" у Сирії, — ISW

14 вересня 2023 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міноборони РФ зірвало ротацію "вагнерівців" у Сирії, — ISW
Бійці ПВК "Вагнер". Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство оборони Росії тимчасово зірвало ротацію сил "Групи Вагнера" з Африки на тлі повідомлень про триваючі зусилля заблокувати операції найманців у Сирії. Сирійські бійці "Вагнера" досі можуть бути значною автономною силою РФ.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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РФ зірвала ротацію "вагнерівців" у Сирії

Відтак, військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, повідомив про блокування з боку Міноборони Росії ротації сил "Вагнера" з Африки через авіабазу Хмеймім у сирійській Латакії. Через протидію російських військових найманці були змушені піти на переговори з Міноборони Сирії, щоб ті дозволили скористатися авіабазою Тіяс у провінції Хомс.

Аналітики розповідають, що Міноборони Росії використовувало транспортні засоби на злітно-посадковій смузі, щоб не дати літаку "Вагнера" приземлитися на авіабазі Тіяс 12 вересня, а згодом взагалі погрожувало збити їхній літак. 

Проблеми вирішилась тоді, коли керівництво "Вагнера" в Сирії зв'язалося із заступником міністра оборони Росії, генерал-полковником Юнус-Беком Євкуровим, який дозволив літаку приземлитися.

Чому РФ проти ротації "вагнерівців"

Аналітики ISW вважають, що конфлікт російського Міноборони та "Вагнера" в Сирії свідчить про те, що бійці ПВК все ще можуть мати згуртоване керівництво та що російське військове керівництво глибоко стурбоване напівнезалежністю сирійського контингенту "Вагнера". 

"Рішення Міноборони Росії відмовити "вагнерівцям" у використанні авіабази Хмеймім і зірвати ротацію сил свідчить про те, що Міноборони, ймовірно, стурбоване непідпорядкуванням Вагнера російським військовим у Сирії, хоча точні проблеми неясні. Контингент "Вагнера" в Сирії може мати кращі бойові можливості, ніж контингенти "Вагнера" в інших африканських державах, завдяки певній комбінації підготовки, забезпечення та організації", — зазначають експерти. 

Нагадаємо, що найманців із ПВК "Вагнер" вербують до лав "Росгвардії". Це робиться для того, щоб зміцнити внутрішню безпеку Російської Федерації після заколоту Євгенія Пригожина.

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