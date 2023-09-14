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Минобороны РФ сорвало ротацию "вагнеровцев" в Сирии, — ISW

14 сентября 2023 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Минобороны РФ сорвало ротацию "вагнеровцев" в Сирии, — ISW
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство обороны России временно сорвало ротацию сил группы "Вагнер" из Африки на фоне сообщений о продолжающихся усилиях заблокировать операции наемников в Сирии. Сирийские бойцы "Вагнера" до сих пор могут быть значительной автономной силой РФ.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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РФ сорвала ротацию "вагнеровцев" в Сирии

Следовательно, военный блогер, связанный с Кремлем, сообщил о блокировании со стороны Минобороны России ротации сил "Вагнера" из Африки из-за авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. Из-за противодействия российских военных наемники были вынуждены пойти на переговоры с Минобороны Сирии, чтобы они позволили воспользоваться авиабазой Тиас в провинции Хомс.

Аналитики рассказывают, что Минобороны России использовало транспортные средства на взлетно-посадочной полосе, чтобы не дать самолету "Вагнера" приземлиться на авиабазе Тиас 12 сентября, а впоследствии вообще угрожало сбить их самолет.

Проблемы разрешились тогда, когда руководство "Вагнера" в Сирии связалось с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, разрешившим самолету приземлиться.

Почему РФ против ротации "вагнеровцев"

Аналитики ISW считают, что конфликт российского Минобороны и "Вагнера" в Сирии свидетельствует о том, что бойцы ПВК все еще могут иметь сплоченное руководство и что российское военное руководство глубоко озабочено полунезависимостью сирийского контингента "Вагнера".

"Решение Минобороны России отказать "вагнеровцам" в использовании авиабазы Хмеймим и сорвать ротацию сил свидетельствует о том, что Минобороны, вероятно, озабочено неподчинением "Вагнера" российским военным в Сирии, хотя точные проблемы неясны. Контингент "Вагнера" в Сирии может иметь лучшие боевые возможности, чем контингенты "Вагнера" в других африканских государствах благодаря определенной комбинации подготовки, обеспечения и организации", — отмечают эксперты.

Напомним, что наемников из ЧВК "Вагнер" вербуют в ряды "Росгвардии". Это делается для того, чтобы укрепить внутреннюю безопасность Российской Федерации после мятежа Евгения Пригожина.

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