"Мирний план" Китаю: у США занепокоєні прагненням КНР представити зустріч путіна та Цзіньпіна

Джон Кірбі

Білий дім прагне запобігти спробам Китаю представити зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора володимира путіна наступного тижня як миротворчу місію щодо війни в Україні.

Про це розповів координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, передає CNN.

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За його словами, пропозиції Китаю будуть односторонніми та відображатимуть лише російську точку зору. Тому Білий дім намагатиметься запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі та путіна як миротворчу місію щодо війни в Україні.

"Пропозиція Китаю може включати певний вид припинення вогню. Це буде просто способом для росії перегрупуватись. Наразі припинення вогню фактично є ратифікацією російського завоювання", — сказав Кірбі.

Також США стурбовані тим, що Китай прагне уявити себе нейтральним мирним посередником у війні в Україні. Кірбі заявив, що США не вважають пропозиції Пекіну кроком до справедливого та міцного миру.

"США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай, можливо, розглядає можливість надання Росії військової допомоги", — додав Кірбі.

Нагадаємо, 17 березня у росії офіційно підтвердили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїде до москви 20-22 березня. Візит відбудеться на запрошення володимира путіна.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні.

Ймовірно, це відбудеться після того, як наступного тижня він відвідає москву, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним.