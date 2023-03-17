"Мирный план" Китая: в США обеспокоены стремлением КНР представить встречу путина и Цзиньпина

Джон Кирби

Белый дом стремится предотвратить попытки Китая представить встречу лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина на следующей неделе как миротворческую миссию по войне в Украине.

Об этом рассказал координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, передает CNN.

Подробности

По его словам, предложения Китая будут односторонними и будут отражать только российскую точку зрения. Поэтому Белый дом будет пытаться предотвратить попытки Китая представить встречу Си Цзиньпина и путина как миротворческую миссию по войне в Украине.

"Предложение Китая может включать определенный вид прекращения огня. Это будет просто способом для россии перегруппироваться. В настоящее время прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", — сказал Кирби.

Также США обеспокоены тем, что Китай стремится представить себя мирным нейтральным посредником в войне в Украине. Кирби заявил, что США не считают предложения Пекина шагом к справедливому и крепкому миру.

"США по-прежнему обеспокоены тем, что Китай, возможно, рассматривает возможность предоставления россии военной помощи", — добавил Кирби.

Напомним, 17 марта в россии официально подтвердили, что лидер Китая Си Цзиньпин приедет в москву 20-22 марта. Визит состоится по приглашению владимира путина.

Кроме того, недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине.

Вероятно, это произойдет после того, как на следующей неделе он посетит москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.