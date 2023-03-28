Місія ООН з прав людини розкритикувала ЄС через порушення прав мігрантів у Лівії

Мігранти

Слідчий місії ООН Чалока Беяні заявив, що підтримка Європейським Союзом лівійської влади, яка зупиняє і затримує мігрантів, означає, що Союз допомагає порушувати права людей. ЄС та країни-члени підтримують берегову охорону Лівії та фінансують програми з управління кордонами через італійський уряд.

Про це повідомляє Euractiv.

Деталі

Слідчий виступив після того, як місія ООН зі встановлення фактів представила звіт, у якому говориться, що проти мігрантів у центрах утримання здійснювалися злочини проти людства.

"Хоча ми не кажемо, що ЄС та його країни-члени скоїли ці злочини. Справа в тому, що надана підтримка сприяла та підбурювала до скоєння злочинів", — сказав Беяні, один із членів незалежної місії.

Пітер Стано, провідний речник із зовнішніх справ ЄС, сказав на брифінгу перед публікацією звіту:

"Ми надаємо допомогу, щоб допомогти Лівії покращити їх ефективність, коли справа доходить до пошуково-рятувальних робіт, будь то за допомогою суден, будь то за допомогою обладнання або навчання з акцентом на права людини".

Місія, презентуючи свій підсумковий звіт про численні порушення, скоєні всіма сторонами в Лівії, заявила, що передасть будь-які докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності до Міжнародного кримінального суду. Її дослідження ґрунтувалося на поїздках до країни, понад 400 інтерв'ю, а також фото- і відеоматеріалах.

До того ж вона заявила, що злочини скоювали як сили державної безпеки, так і озброєні групи ополченців. Вони діяли з метою придушення інакомислення і здійснювали вбивства, зґвалтування, поневолення, судові страти і насильницькі зникнення.

Лівійська влада не була одразу доступна для коментарів. Раніше вона заперечувала будь-які систематичні зловживання щодо мігрантів.

Зловживання були особливо гострими для 670 000 мігрантів у Лівії, які, як йдеться у звіті, зіткнулися з "огидним циклом насильства" з моменту, коли контрабандисти доставили їх до країни.

"Тривожний дзвіночок пролунав і був надісланий міжнародній спільноті. Сподіваюся, вона буде діяти відповідно до отриманих даних", — додав Беяні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 березня, на півдні Техасу двоє мігрантів без документів задихнулися на борту вантажного поїзда. Ще 10 осіб потребували медичної допомоги, їх було доставлено до лікарень.

Також ми писали, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країні доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції". До того ж потрібно звернути увагу на депортацію тих, хто проживає у Німеччині нелегально.