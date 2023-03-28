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Миссия ООН по правам человека раскритиковала ЕС из-за нарушения прав мигрантов в Ливии

28 марта 2023 09:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мигранты
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Следователь миссии ООН Чалока Беяни заявил, что поддержка Европейским Союзом ливийских властей, которые останавливают и задерживают мигрантов, означает, что Союз помогает нарушать права людей. ЕС и страны-члены поддерживают береговую охрану Ливии и финансируют программы по управлению границами через итальянское правительство.

Об этом сообщает Euractiv.

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Следователь выступил после того, как миссия ООН по установлению фактов представила отчет, в котором говорится, что против мигрантов в центрах содержания совершались преступления против человечества.

"Хотя мы не говорим, что ЕС и его страны-члены совершили эти преступления. Дело в том, что оказанная поддержка способствовала и подстрекала к совершению преступлений", — сказал Беяни, один из членов независимой миссии.

Питер Стано, ведущий представитель по внешним делам ЕС, сказал на брифинге перед публикацией отчета:

"Мы оказываем помощь, чтобы помочь Ливии улучшить их эффективность, когда дело доходит до поисково-спасательных работ, будь то с помощью суден, будь то с помощью оборудования или обучения с акцентом на права человека".

Миссия, презентуя свой итоговый отчет о многочисленных нарушениях, совершенных всеми сторонами в Ливии, заявила, что передаст любые доказательства военных преступлений и преступлений против человечности Международному уголовному суду. Ее исследование основывалось на поездках в страну, более 400 интервью, а также на фото- и видеоматериалах.

К тому же она заявила, что преступления совершали как силы государственной безопасности, так и вооруженные группы ополченцев. Они действовали с целью подавления инакомыслия и совершали убийства, изнасилования, порабощения, судебные казни и насильственные исчезновения.

Ливийские власти не были сразу доступны для комментариев. Ранее они отрицали какие-либо систематические злоупотребления в отношении мигрантов.

Злоупотребления были особенно острыми для 670 000 мигрантов в Ливии, которые, как говорится в отчете, столкнулись с "отвратительным циклом насилия" с момента, когда контрабандисты доставили их в страну.

"Тревожный колокольчик раздался и был послан международному сообществу. Надеюсь, оно будет действовать в соответствии с полученными данными", — добавил Беяни.

Напомним, в пятницу, 24 марта, на юге Техаса двое мигрантов без документов задохнулись на борту грузового поезда. Еще 10 человек нуждались в медицинской помощи, они были доставлены в больницы.

Также мы писали, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его стране придется лучше работать над прекращением "нелегальной миграции". К тому же следует обратить внимание на депортацию тех, кто проживает в Германии нелегально.

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