Миссия ООН по правам человека раскритиковала ЕС из-за нарушения прав мигрантов в Ливии
Следователь миссии ООН Чалока Беяни заявил, что поддержка Европейским Союзом ливийских властей, которые останавливают и задерживают мигрантов, означает, что Союз помогает нарушать права людей. ЕС и страны-члены поддерживают береговую охрану Ливии и финансируют программы по управлению границами через итальянское правительство.
Об этом сообщает Euractiv.
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Следователь выступил после того, как миссия ООН по установлению фактов представила отчет, в котором говорится, что против мигрантов в центрах содержания совершались преступления против человечества.
"Хотя мы не говорим, что ЕС и его страны-члены совершили эти преступления. Дело в том, что оказанная поддержка способствовала и подстрекала к совершению преступлений", — сказал Беяни, один из членов независимой миссии.
Питер Стано, ведущий представитель по внешним делам ЕС, сказал на брифинге перед публикацией отчета:
"Мы оказываем помощь, чтобы помочь Ливии улучшить их эффективность, когда дело доходит до поисково-спасательных работ, будь то с помощью суден, будь то с помощью оборудования или обучения с акцентом на права человека".
Миссия, презентуя свой итоговый отчет о многочисленных нарушениях, совершенных всеми сторонами в Ливии, заявила, что передаст любые доказательства военных преступлений и преступлений против человечности Международному уголовному суду. Ее исследование основывалось на поездках в страну, более 400 интервью, а также на фото- и видеоматериалах.
К тому же она заявила, что преступления совершали как силы государственной безопасности, так и вооруженные группы ополченцев. Они действовали с целью подавления инакомыслия и совершали убийства, изнасилования, порабощения, судебные казни и насильственные исчезновения.
Ливийские власти не были сразу доступны для комментариев. Ранее они отрицали какие-либо систематические злоупотребления в отношении мигрантов.
Злоупотребления были особенно острыми для 670 000 мигрантов в Ливии, которые, как говорится в отчете, столкнулись с "отвратительным циклом насилия" с момента, когда контрабандисты доставили их в страну.
"Тревожный колокольчик раздался и был послан международному сообществу. Надеюсь, оно будет действовать в соответствии с полученными данными", — добавил Беяни.
Напомним, в пятницу, 24 марта, на юге Техаса двое мигрантов без документов задохнулись на борту грузового поезда. Еще 10 человек нуждались в медицинской помощи, они были доставлены в больницы.
Также мы писали, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его стране придется лучше работать над прекращением "нелегальной миграции". К тому же следует обратить внимание на депортацию тех, кто проживает в Германии нелегально.