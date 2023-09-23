Між Польщею та Німеччиною "вибухнув" скандал: у чому причина
Між Польщею та Німеччиною спалахнув скандал через видачу першою незаконних робочих віз сотні тисячам мігрантам. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив.
Про це пише видання Bloomberg.
Візовий скандал між Польщею та Німеччиною
"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", — заявив Олаф Шольц.
І додав, що планує обговорити це питання з польським урядом. У випадку чого, він пригрозив запровадити прикордонним митний контроль між їхніми країнами та сусідніми.
У той же час з заявою виступила і міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер. За її словами, на кордоні з Польщею і Чехією можуть ввести тимчасові заходи.
Коментарі обох політиків, ймовірно, свідчать про збільшення кількості нелегальних мігрантів.
"Згідно з урядовими даними, понад 204 000 осіб попросили притулку в Німеччині до серпня, що на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на польському кордоні було взято під варту понад 12 000 мігрантів без документів", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вимагають від Польщі роз'яснень щодо її підтримки України. Це сталося після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.