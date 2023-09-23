Між Польщею та Німеччиною "вибухнув" скандал: у чому причина

Президент Польщі Анджей Дуда та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: google

Між Польщею та Німеччиною спалахнув скандал через видачу першою незаконних робочих віз сотні тисячам мігрантам. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозив.

Про це пише видання Bloomberg.

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"Візовий скандал, який відбувається в Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів", — заявив Олаф Шольц.

І додав, що планує обговорити це питання з польським урядом. У випадку чого, він пригрозив запровадити прикордонним митний контроль між їхніми країнами та сусідніми.

У той же час з заявою виступила і міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер. За її словами, на кордоні з Польщею і Чехією можуть ввести тимчасові заходи.

Коментарі обох політиків, ймовірно, свідчать про збільшення кількості нелегальних мігрантів.

"Згідно з урядовими даними, понад 204 000 осіб попросили притулку в Німеччині до серпня, що на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на польському кордоні було взято під варту понад 12 000 мігрантів без документів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вимагають від Польщі роз'яснень щодо її підтримки України. Це сталося після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.