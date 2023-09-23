Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Между Польшей и Германией "разразился" скандал: в чем причина arrow

Между Польшей и Германией "разразился" скандал: в чем причина

23 сентября 2023 21:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Между Польшей и Германией "разразился" скандал: в чем причина
Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Между Польшей и Германией разразился скандал из-за выдачи первой незаконных рабочих виз сотням тысяч мигрантов. Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Читайте также:

Визовый скандал между Польшей и Германией

"Происходящий в Польше визовый скандал нуждается в расследовании. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", — заявил Олаф Шольц.

И добавил, что намерен обсудить этот вопрос с польским правительством. В случае чего, он пригрозил ввести пограничный таможенный контроль между их странами и соседними.

В то же время с заявлением выступила и министр внутренних дел Германии Нанси Фезер. По ее словам, на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

Комментарии обоих политиков, по всей видимости, свидетельствуют об увеличении количества нелегальных мигрантов.

"По правительственным данным, более 204 000 человек попросили убежища в Германии к августу, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на польской границе было взято под стражу более 12 000 мигрантов без документов", — говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты Америки требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины. Это произошло после того, как польские чиновники допустили, что Варшава может прекратить военную помощь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз