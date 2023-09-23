Между Польшей и Германией "разразился" скандал: в чем причина

Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google

Между Польшей и Германией разразился скандал из-за выдачи первой незаконных рабочих виз сотням тысяч мигрантов. Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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"Происходящий в Польше визовый скандал нуждается в расследовании. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", — заявил Олаф Шольц.

И добавил, что намерен обсудить этот вопрос с польским правительством. В случае чего, он пригрозил ввести пограничный таможенный контроль между их странами и соседними.

В то же время с заявлением выступила и министр внутренних дел Германии Нанси Фезер. По ее словам, на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

Комментарии обоих политиков, по всей видимости, свидетельствуют об увеличении количества нелегальных мигрантов.

"По правительственным данным, более 204 000 человек попросили убежища в Германии к августу, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на польской границе было взято под стражу более 12 000 мигрантов без документов", — говорится в материале.

Напомним, Соединенные Штаты Америки требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины. Это произошло после того, как польские чиновники допустили, что Варшава может прекратить военную помощь.