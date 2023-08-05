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Між РФ і Китаєм виник скандал через інцидент на кордоні: подробиці від Bloomberg

5 серпня 2023 23:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Між РФ і Китаєм виник скандал через інцидент на кордоні: подробиці від Bloomberg
Російські прикордонники. Ілюстративне фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Посольство Китаю в Москві повідомило, що прикордонники РФ із жорстокістю оглядали кількох китайців на кордоні з Казахстаном. Сталося це 29 липня.

Про це пише видання Bloomberg.

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Допит громадян Китаю

За інформацією посольства, на контрольно-пропускному пункті впродовж чотирьох годин російські силовики допитували п'ятьох громадян КНР. Їх так і не пропустили на в'їзд до країни та скасували туристичні візи.

"Жорстока та надмірна діяльність правоохоронних органів Росії у зв’язку із цим інцидентом серйозно порушила законні права та інтереси громадян Китаю", — додали у посольстві Китаю. 

Як відреагували в посольстві

Наразі у посольстві направили звернення до Міністерства закордонних справ Росії, ФСБ та Прикордонної служби РФ. Зробили це після того, як постраждалі показали дипломатам відео допитів.

У Китаї вимагають пояснень від Росії, чому так сталося, та "вжити активних заходів для усунення поганого впливу та забезпечити, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому".

Крім того, Росія зобов'язана "провести подальше розслідування надмірної правоохоронної діяльності прикордонників і надати китайській стороні задовільну відповідь".

Нагадаємо, Китай змінив риторику щодо війни в Україні та готовий провести переговори без участі РФ. Так, лідер країни Сі Цзіньпін направив свого представника Лі Хуея на міжнародну конференцію в Саудівській Аравії з питань України.

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