Между РФ и Китаем возник скандал из-за инцидента на границе: подробности от Bloomberg

Российские пограничники. Иллюстративное фото: росСМИ

Посольство Китая в Москве сообщило, что пограничники РФ с жестокостью осматривали нескольких китайцев на границе с Казахстаном. Случилось это 29 июля.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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По информации посольства, на контрольно-пропускном пункте в течение четырех часов российские силовики допрашивали пятерых граждан КНР. Их так и не пропустили на въезд в страну и отменили туристические визы.

"Жестокая и чрезмерная деятельность правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушила законные права и интересы граждан Китая", — добавили в посольстве Китая.

Как отреагировали в посольстве

В посольстве направили обращение в Министерство иностранных дел России, ФСБ и Пограничной службы РФ. Это сделали после того, как пострадавшие показали дипломатам видео допросов.

В Китае требуют объяснений от России, почему так произошло, и "принять активные меры по устранению плохого влияния и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем".

Кроме того, Россия обязана "провести дальнейшее расследование чрезмерной правоохранительной деятельности пограничников и предоставить китайской стороне удовлетворительный ответ".

Напомним, Китай сменил риторику по поводу войны в Украине и готов провести переговоры без участия РФ. Так, лидер страны Си Цзиньпин направил своего представителя Ли Хуэя на международную конференцию в Саудовской Аравии по Украине.