Между РФ и Китаем возник скандал из-за инцидента на границе: подробности от Bloomberg
Посольство Китая в Москве сообщило, что пограничники РФ с жестокостью осматривали нескольких китайцев на границе с Казахстаном. Случилось это 29 июля.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Допрос граждан Китая
По информации посольства, на контрольно-пропускном пункте в течение четырех часов российские силовики допрашивали пятерых граждан КНР. Их так и не пропустили на въезд в страну и отменили туристические визы.
"Жестокая и чрезмерная деятельность правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушила законные права и интересы граждан Китая", — добавили в посольстве Китая.
Как отреагировали в посольстве
В посольстве направили обращение в Министерство иностранных дел России, ФСБ и Пограничной службы РФ. Это сделали после того, как пострадавшие показали дипломатам видео допросов.
В Китае требуют объяснений от России, почему так произошло, и "принять активные меры по устранению плохого влияния и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем".
Кроме того, Россия обязана "провести дальнейшее расследование чрезмерной правоохранительной деятельности пограничников и предоставить китайской стороне удовлетворительный ответ".
Напомним, Китай сменил риторику по поводу войны в Украине и готов провести переговоры без участия РФ. Так, лидер страны Си Цзиньпин направил своего представителя Ли Хуэя на международную конференцию в Саудовской Аравии по Украине.